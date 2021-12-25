"التلاشي".. كتاب لمراسلة أميركية يكشف الوضع "الكارثي" لمسيحيي الشرق

2021/12/26 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتضاءل أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط بشكل يهدد أكبر ديانة في العالم بالانقراض من المنطقة التي كانت ذات يوم مهدا لها، وفق ما خلصت إليه مراسلة مختصة في حقوق الإنسان بعد سنوات من العمل الميداني في المنطقة.

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