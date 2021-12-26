حشد العتبات يعلن عن

2021/12/26 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن حشد العتبات المقدسة، السبت، 25 كانون الأول، 2021 عقد اجتماع لقادة تشكيلاته لمناقشة آخر المستجدات والأحداث الأخيرة التي طرأت خلال الفترة الماضية، وأكد أنه على استعداد لأي واجب عسكري.

وقال فرقة العباس القتالية في بيان، ان "قادة تشكيلات حشد العتبات استعرضوا كل مقدمات الحدث ومجرياته فيما يخص محاولة التمرد الفاشلة وتم الاطلاع على قسم كبير من الأدلة التي كانت بحوزة قيادة فرقة العباس القتالية".

وأكدت "قيادات تشكيلات (فرقة الامام علي عليه السلام القتالية ولوائي علي الأكبر عليه السلام وأنصار المرجعية) وقوفها إلى جنب فرقة العباس القتالية ضد كل من يتآمر على تشكيلات حشد العتبات المقدسة وكل ما يمس هذا العنوان".

وأبدى القادة تضامنهم مع فرقة العباس القتالية (قيادة ومجاهدين)، مؤكدين استعداد قواتهم لأي واجب عسكري، وفقا للبيان.

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