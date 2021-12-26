الفتح: لدينا ثقة بالقضاء العراقي وقرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون سيكون مهنياً

2021/12/26 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى والطعون بالعملية الانتخابية الذي قدمها زعيم التحالف هادي العامري سيكون مهنياً.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الطعون التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية تحتوي على اثباتات وأدلة دامغة لذلك فإن المحكمة قامت بتأجل النظر في الطعون لمرتين".

وأضاف، أنه "لدينا ثقة بالقضاء العراقي بأن يكون القرار التي يتم اتخاذه بشأن الانتخابات ان يكون مهنياً".

وتابع الفتلاوي، أنه "سيتم القبول بأي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية تراه مناسباً ويصب في مصلحة البلد خلال المرحلة المقبلة".

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