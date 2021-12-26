تعرض نقاط للجيش الإسرائيلي لإطلاق النار في نابلس

2021/12/26 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت ثلاث نقاط للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وأحد المستوطنات، لإطلاق نار ، وفق ما نقلت مراسلة الحرة، السبت، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في المنطقة.

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