العالم يحتفل بعيد الميلاد في ظل جائحة كوفيد والبابا يطل على الجموع في ساحة القديس بطرس

2021/12/26 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعها إعلام الفاتيكان، يظهر فيها البابا فرنسيس يعطي بركته لمدينة روما والعالم أمام حشد تجمع في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021 © إعلام الفاتيكان/ا ف ب صورة موزعة الفاتيكان (أ ف ب) – يحتفل مليارات من سكان العالم السبت بعيد الميلاد وسط قيود لمكافحة […]

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