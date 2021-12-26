أمن الحشد يعتقل أحد قيادات الهيئة في بغداد

2021/12/26 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بان قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت أحد قيادات الهيئة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من امن الحشد أعتقلت مدير مكافحة متفجرات الحشد ضمن مدينة الصدر".

وأضاف أن "الاعتقال تم وفق مذكرة قضائية".

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