شارع المتنبي الشهير في بغداد يفتتح بحلّة جديدة

2021/12/26 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجرة عيد الميلاد منصوبة في شارع المتنبي عند افتتاحه بحلّة جديدة في وسط العاصمة العراقية بغداد في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – افتتح السبت شارع المتنبي في بغداد، المشهور بمكتباته، بعد إعادة ترميم خضع لها، تتيح لهذا الشريان الحيوي في العاصمة العراقية استعادة بعض […]

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