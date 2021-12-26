2021/12/26 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقتل خمسة أشخاص على الأقل، بعدما فجّر انتحاري قنبلة كان يحملها، في مدينة بيني شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.وجاء في بيان للمتحدث باسم المسؤول العسكري في بيني، الجنرال سيلفان إيكينغي، أن "الانتحاري بعدما منعه أفراد من دخول حانة مكتظة، فجر قنبلته عند المدخل.الحصيلة الموقتة تشير إلى مقتل ستة أشخاص بينهم الانتحاري وإصابة 13 شخصا بجروح، وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".وكان الكولونيل نرسيس موتيبا، المسؤول العسكري في مدينة بيني (إقليم شمال كيفو في شرق البلاد)، قد أعلن سابقا أن "قنبلة، شحنة ناسفة انفجرت في وسط مدينة بيني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بهجوم انتحاري داخل مطعم في الكونغو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بهجوم انتحاري داخل مطعم في الكونغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).