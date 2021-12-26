"أخبار سيئة" للصين بعد دراسة موسعة على لقاح سينوفارم

2021/12/26 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينجح اللقاح الصيني، سينوفارم، في إنتاج مستويات كافية من مضادات الأجسام بعد استعماله كجرعة معززة، ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وفق توصلت إليه دراسة جديدة.

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