أصنام السياسة في سجالات العراقيين

2021/12/26 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبالغ الكثير مِن الباحثين والإعلاميين في نقدهم لمواقف الجمهور والمواطن العراقي المغلوب على أمره، ويحاولون اختزال مشكلة مواقفهم السياسية في عبارة موجزة تليها «أزمة في الوعي السياسي».ويبدو أن هذا النقد هو مِن إحدى محاولات قراءة الأحداث من خلال منظورٍ فَوقي لا يريد أن يتعب نفسَه في حفريات تفكيرنا السياسي الذي تَشكّلَ في ظلّ نمطيةِ التفكير المحكوم بأطرِ المجتمعات التقليدية.

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