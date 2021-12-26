الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند

2021/12/26 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة ألمانية وجود شرط جزائي في عقد إرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند الألماني للسماح له بالرحيل الصيف المقبل لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

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