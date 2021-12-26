إسرائيل تمنح الإقامة المؤقتة لمئات السودانيين

2021/12/26 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ إسرائيل، الأسبوع المقبل، منح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء من السودان بعد حكم من محكمة العدل العليا في البلاد يطالبها بذلك، وفق صحيفة إسرائيلية.

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