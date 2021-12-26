2021/12/26 | 06:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن تنظم جلسة التداول ليوم الاحد 26 كانون الاول 2021 لاعلانها عطلة رسمية لمناسبة اعياد الميلاد وستعقد الجلسة الاخيرة لعام 2021 يوم الاثنين 27 كانون الاول 2021 وستكون اول جلسة تداول لعام 2022 يوم الاحد 2 كانون الثاني 2022

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