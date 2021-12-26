أوميكرون تلغي 6300 رحلة جوية خلال عيد الميلاد

2021/12/26 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُلغيت أكثر من 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص، في وقت يحدث تفشي المتحورة أوميكرون شديدة العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.

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