كانوا يحتفلون بعيد الميلاد.. قتلى في هجوم انتحاري في الكونغو الديموقراطية

2021/12/26 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت قنبلة في مطعم، السبت، عندما تجمع رواده يوم عيد الميلاد في بلدة بشرق الكونغو، حيث من المعروف أن متطرفين إسلاميين ينشطون.

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