الهند تعتزم تلقيح المراهقين البالغين 15 عاما وما فوق ضد كورونا

2021/12/26 | 07:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعتعتزم الهند إطلاق حملة لتلقيح المراهقين الذين يبلغون 15 عاما وما فوق ضد فيروس كورونا، في محاولة للتصدي للتحديات التي تطرحها المتحوّرة أوميكرون.وقال مودي في خطاب إلى الأمة "أميكرون يذيع صيتها حاليا"، وتابع "بعد تحليل الأوضاع الدولية وحملتنا التلقيحية ضد كورونا مدى الأشهر الـ11 الأخيرة، اتّخذ علماؤنا اليوم قرارات حاسمة".وتابع" علينا توخي الحيطة والحذر"، وذلك في معرض إعلانه أن اللقاحات ستكون متاحة للمراهقين البالغين 15 عاما وما فوق اعتبارا من الثالث من كانون الثاني.وستُتاح لأفراد الطواقم الطبية وللأشخاص الذين يبلغون 60 عاما وما فوق "جرعة احترازية" بعد أسبوع، وفق مودي.وقال رئيس الوزراء الهندي "أدركنا في توقيت مبكر جدا أهمية التلقيح، لذا تمكّن أكثر من 61 بالمئة من البالغين من تلقي جرعتين و90 بالمئة جرعة واحدة على الأقل".وأحصت الهند أكثر من مئتي ألف وفاة إبان موجة فتاكة من كورونا شهدتها بين نيسان وحزيران غصّت خلالها المستشفيات بالمرضى ومحارق الجثث بالمتوفين.وقد سجّلت الموجة إثر الحج الهندوسي "كومبه ميلا" الذي يعد أحد أكبر التجمّعات الدينية في العالم، والذي استقطب نحو 25 مليون حاج.لناحية الوفيات تأتي الهند (478 ألفا و133 وفاة) بعد الولايات المتحدة الأكثر تسجيلا للوفيات من جراء كورونا في العالم (815 ألفا و423 وفاة)، والبرازيل (618 ألفا و228 وفاة).

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