مفاجأة غير متوقعة.. شاهد ما رصدته كاميرا باب منزل امرأة أمريكية

2021/12/26 | 08:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية جورجيا الأمريكية، انتشرت رسالة فيديو وجهها أحد سائقي شركة "يو بي أس" بشكل عفوي لأم جديدة عبر كاميرا جرس باب منزلها، وتداول رواد مواقع التواصل المقطع بشكل كبير بعد أن نشرته جيسيكا كيتشل على الانترنت وعبرت عن رغبتها في شكر الشخص الذي تركها.لكنها حصلت على اسمه في نهاية المطاف والتقى الاثنان أخيرًا.

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