2021/12/26 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قرارا بفرض حظر مؤقت على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.وقالت الإدارة إن القرار جاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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