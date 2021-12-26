2021/12/26 | 08:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعيسعى برشلونة الإسباني للتخلي عن لاعبه النمساوي يوسف دمير، صاحب الأصل التركي المعار من رابيد فيينا.وسيكون النادي الكتالوني ملزما بشراء دمير (18 عاما) بشكل نهائي مقابل 10 ملايين يورو، إن شارك معه في 10 مباريات، وفقا لعقد إعارة اللاعب.وظهر دمير حتى الآن في 9 مباريات مع برشلونة في الليغا ودوري أبطال أوروبا، مما يعني أن مشاركته المقبلة ستكلف النادي 10 ملايين يورو، وهو ما لن يحدث حسب "ماركا".وبالنظر إلى الوضع المادي الصعب لبرشلونة المتعثر محليا وقاريا، فإن خزائنه لا تتحمل دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي للإبقاء على "ميسي النمسا".وسينهي برشلونة عقد إعارة دمير في الشهر المقبل، فيما يبحث اللاعب الموهوب عن وجهة أخرى خاصة مع ظهور إمكاناته الفنية المميزة.ويخطط النادي الإسباني للتخلي عن 5 لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، هم صامويل أومتيتي وسيرجينو ديست ولوك دي يونغ وفيليب كوتينيو، إلى جانب دمير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يسعى للتخلص من ميسي النمسا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يسعى للتخلص من ميسي النمسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).