فيديو.. هدف

2021/12/26 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، هدفا بمقصية رائعة في مرمى الهلال، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

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