2021/12/26 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد في ملعب لكرة القدم في مدينة فورتاليزا بشمال شرق البرازيل في وقت مبكر من السبت.وأوضح المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن أن مسلحين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد في البرازيل المركز الخبري الوطني.

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