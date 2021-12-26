تغير كبير يطرأ على أصغر مدخن في العالم بعد إقلاعه عن التدخين

2021/12/26 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح من الصعب معرفة شكل الطفل، الذي كان يدخن 40 سيجارة في اليوم، عندما كان في يبلغ عامين، بعد سنوات من التخلي عن هذه العادة.

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