الاردن يسجل 12 إصابة جديدة بالمتحور “أوميكرون”

2021/12/26 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاحد، 12 إصابة جديدة بـ”أوميكرون”، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة “بترا” الرسمية، إنه “تم تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ”أوميكرون” في الأردن الى 33 حالة”.وأضاف أن “وزارة الصحة […]

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