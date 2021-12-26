مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

2021/12/26 | 08:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، البدء باطلاق رواتب الموظفين.

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وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الأول 2021)، انه "باشر بتوزيع رواتب الموظفين عبر البطاقة الالكترونية".

وأوضح أن "بعض فروعه فتحت لغرض استكمال صرف الرواتب".

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