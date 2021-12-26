2021/12/26 | 08:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان قضوا بحادث غرق مركب في أوروبا.. إعادة جثامين 16 مهاجرا إلى كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/26 | 08:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ان قضوا بحادث غرق مركب في أوروبا.. إعادة جثامين 16 مهاجرا إلى كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ان قضوا بحادث غرق مركب في أوروبا.. إعادة جثامين 16 مهاجرا إلى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).