2021/12/26 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثارت مقاطع فيديو لمؤتمر ديني هندوسي في مدينة هاريدوار الهندية حالة من الغضب على مواقع التواصل بعد ظهور رجال دين وزعماء سياسيين هندوس يحرضون على على إبادة المسلمين.وظهر بالمقطع زعيم ديني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادات هندوسية تحرض على إبادة المسلمين في الهند المركز الخبري الوطني.

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