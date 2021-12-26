بالصور.. حفل افتتاح شارع المتنبي بعد ترميمه

2021/12/26 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيّنت الشرفات السبت كذلك بأضواء عيد الميلاد.

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