نصب جدارية عملاقة للمهندس وسط بغداد (صور)

2021/12/26 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نصب محبو نائب رئيس الحشد الشعبي السابق الشهيد ابو مهدي المهندس، جدارية كبيرة له في ساحة الحسنين (الطابقين) وسط بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "مجموعة من المواطنين يعملون على نصب جدارية عملاقة للمهندس في ساحة الحسنيين وسط بغداد".

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