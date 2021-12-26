"ما بين امرين احلاهما مر".. المحكمة الاتحادية تواجه مسارين بشأن النظر في طعون الانتخابات

2021/12/26 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الاحد، مسارين سيواجهان المحكمة الاتحادية خلال عملية النظر في الطعون المقدمة بخصوص الانتخابات النيابية.

وقال الحاج في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك مسارين سيواجهان المحكمة الاتحادية فيما يخص النظر في الطعون، الأول هو ان تقبل الدعوى والأدلة التي قدمت اليها".

وبين أن "هذا سيقودنا إلى عدة مسارات منها إلغاء نتائج الانتخابات وهذا الخيار مستبعد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، أو الذهاب إلى العد والفرز الشامل أو الجزئي".

وأضاف، أن "المسار الثاني هو رفضت المحكمة الاتحادية للدعوى وهذا الخيار ايضاً مستبعد، حيث ستذهب في هذه الحالة إلى المصادقة على نتائج الانتخابات".

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