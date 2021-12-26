2021/12/26 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في سلسلة جبال حمرين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:15

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