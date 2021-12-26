صفحة مختصة تكشف حقيقة فيديو رقص وغناء نسب إلى قاسم مصلح

2021/12/26 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت منظمة "التقنية من أجل السلام"، الأحد، صحة مقطع مصور "متداول" يُظهر فناناً تركمانياً، كان قد نُسب لقائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

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وقالت المنظمة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، تابعها "ناس"، (26 كانون الأول 2021)، إنه "تداولت عدد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُرفق بالنص الآتي: (قاسم مصلح القيادة بحـ ـشد العتبات اثناء الواجب المقدس مع الشرب والمخـ ـدرات)".

وأوضحت المنظمة أن "الشخص الظاهر في مقطع الفيديو يُدعى (جتين قؤرية)، من الفنانين الشعبيين التركمانيين له عدد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يغني في الحفلات منها مقطع الفيديو المرفق الذي تم نشره على اليوتيوب بتاريخ 12 يوليو/تموز من العام الجاري، بعنوان (امبراطور الفن التركماني جتين قوريالي يركص مع فتاه) وليس كما تم الإدعاء على أنه قاسم مصلح".

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