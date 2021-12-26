الشروع بعملية امنية في سلسلة جبال حمرين

2021/12/26 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك - بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين.وقال اعلام الحشد في بيان إن عملية امنية نفذت اليوم من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي،بالاضافة الى الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش.وأضاف أن العملية تهدف لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافاته في تلك المناطق لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين ./انتهى

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