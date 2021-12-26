القبض على شابة بتهمة الاتجار بالبشر ومروج للمواد المخدرة في ديالى

2021/12/26 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على شابة بتهمة الاتجار بالبشر في محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية من قسم مكافجة اجرام ديالى القت القبض على شابة عشرينية في احدى مناطق بعقوبة بتهمة الاتجار بالبشر .واوضح ان قوة من قسم شؤون ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ديالى القت القبض على متهم بحوزته كمية من المواد المخدرة ./انتهى

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