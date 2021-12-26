كاميرا ترصد لحظة اشتعال عبارة ركاب في وسط البحر في بنغلاديش

2021/12/26 | 09:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم جراء حريق على متن عبارة مكتظة في بنغلادش، وأجبرت النيران عددًا من الركاب على القفز في المياه.واشتعلت النيران في السفينة المكونة من ثلاثة طوابق في الساعات الأولى من صباح الجمعة بينما كان الركاب نائمين على متنها.

و يظهر هذا الفيديو لحظات اشتعال السفينة في عرض البحر.

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