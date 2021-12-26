2021/12/26 | 09:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان للهيئة، أن “الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرضها في العمليات المشتركة والمصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى، وفوج […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في سلسلة جبال حمرين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في سلسلة جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في سلسلة جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).