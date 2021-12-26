بينهم 3 عرب.. “موت الفجأة” يجتاح ملاعب كرة القدم

2021/12/26 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ةبغداد/المركز الخبري الوطني اجتاح “موت الفجأة” ملاعب كرة القدم في شهر ديسمبر الحالي وخطف ثلاثة لاعبين ومدربا.وكان أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، أول ضحايا “موت الفجأة” في […]

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“موت الفجأة” يجتاح ملاعب كرة القدم المركز الخبري الوطني.

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