اقتصادي يفسر تصريح وزير المالية

2021/12/26 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

فسر الخبير الاقتصادي باسم انطوان، اليوم الاحد، تصريح وزير المالية علي عبد الامير علاوي المقلق بشأن تسريح الموظفين بعد 10 سنوات.

وقال انطوان في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "تصريح وزير المالية بشأن تسريح الموظفين بعد 10 سنوات، تم تفسيره بشكل آخر، فالغاية من هذا التصريح هو السعي لفك الارتباط مع القطاع العام والاعتماد على الخاص وبناء المشاريع، لأن الدولة أصبحت مثقلة بهذه العملية، ومن الصعب جدا أن تتحمل الرواتب الكبيرة والتشغيلية التي تتجاوز 75 بالمائة من الموازنة".

واضاف، أن "الهدف هو من أجل التوجه نحو اقتصاد السوق والتخفيف من أعباء الدولة والحد من الدرجات الوظيفية المبالغ بها لأغراض سياسية أو انتخابية أو أي لشيء آخر"، مبينا أن "الورقة البيضاء (التي أطلقتها الحكومة) لم تتضمن التوظيف، بل أكدت على التوجه نحو القطاع الخاص وتطويره وإيجاد فرص عمل وقانون تقاعد مجز".

وكان وزير المالية علي علاوي، قال أمس الأول الجمعة، أن مستوى التهديد كبير جدا على المديات المتوسطة، فالالتزامات التقاعدية خلال 5 سنوات سترتفع الى 25 تريليون دينار سنويا والان هي 19 تريليون دينار، كما انه خلال 10 سنوات سينهار سوق النفط والمبيعات تتراجع، بالتالي لن يكون امام العراق حينها الى تسريح الموظفين وهذا الخيار سيكون وراؤه مشاكل سياسية كبيرة.

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