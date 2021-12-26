الخطوط الجوية العراقية تعلن جدول رحلاتها ليوم الإثنين

2021/12/26 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الأحد، جدول رحلاتها ليوم غد الاثنين.





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وبحسب جدول نشرته الشركة (26 كانون الأول 2021)، فإن عدد الرحلات ليوم غد الاثنين، سيبلغ أكثر من 30 رحلة، موزعة بين وجهات داخلية وخارجية.

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