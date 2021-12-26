2021/12/26 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة من الامن الوطني القبض على احد اكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، انه: تم نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على احد اكبر مزوري الوثائق وبالجرم المشهود بالبصرة.واضاف البيان: انه تم ضبط (350) ختماً لمؤسسات الدولة وباسماء شخصيات لها مناصب ادارية، بداره فضلا عن العشرات من الوثائق المزورة منها (مذكرات قبض وسندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة ومستمسكات رسمية وعقود زواج وصكوك بمبالغ مالية وكتب تبليغ من كاتب العدل ووكالات عامة وخاصة وشهادات دخول وخروج من المستشفى)./انتهى3

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