2021/12/26 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض موقع عسكري تابع له لإطلاق نار عبر سيارة مسرعة بالقرب من مدينة نابلس السبت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي: محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي: محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).