2021/12/26 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، فتح فروعه اليوم لدفع رواتب الموظفين.

وذكر بيان عن المصرف ان “مصرف الرشيد يعلن استئناف الدوام اليوم الأحد في فروعه كافة وعدد من اقسام الادارة العامة”.

واضاف ان “ذلك جاء استنادا لتوجيهات السيد وزير المالية ومدير عام المصرف لغرض دفع رواتب الموظفين والتي وصل تمويلها للمصرف”.

التالي

منذ 12 ساعة

القضاء يوضح بشأن القبض على قاضٍ في بغداد

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 156 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

المباشرة بتوزيع بطلقات “ماستر كارد” للعراقيين المتقاعدين المقيمين في الاردن

منذ يومين

تنويه من الخطوط الجوية العراقية إلى المسافرين لهذه الدولة

منذ يومين

الصحة تسجل 322 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

وزارة المالية تعلن إكمال إجراءات معاملات المفصولين السياسيين

منذ يومين

الصحة تدعو إلى توخي الحذر والحفاظ على التباعد في أماكن احتفالات أعياد رأس السنة

منذ 3 أيام

مجلس الخدمة يعلن اكتمال اجراءات التوظيف

منذ 3 أيام

التربية: امتحانات السبت المقبل تؤجل للاثنين الذي يليه

منذ 3 أيام

ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن فتح فروعه اليوم لدفع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن فتح فروعه اليوم لدفع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).