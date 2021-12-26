2021/12/26 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الأحد، أن تتأثر مناطق ومدن العراق بحالة جوية جديدة تتساقط معها الأمطار بشدة متفاوتة وتستمر لغاية مطلع العام المقبل.وقال عطية في منشور على مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



حالة جوية ممطرة تستمر للأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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