متنبئ يحدد موعد انتهاء الموجة الباردة: امطار رعدية الثلاثاء في عدة مدن

2021/12/26 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير خرائط الطقس، الاحد، الى تأثر البلاد بموجة أمطار تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها NRT عربية، (26 كانون الاول 2021)، ان "الموجة الباردة التي يشهدها العراق ستنتهي نهار يوم الثلاثاء المقبل، لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وتعود الأجواء شتوية باردة اعتيادية".

واضاف، ان البلاد على موعد مع تكاثر السحب اعتبارا من مساء او ليل يوم الثلاثاء/ الاربعاء، وسنتأثر بحالة جوية، يبدأ معها هطول زخات من الامطار المصحوبة بالبرق والرعد احيانا في مدينة بغداد والانبار نزولا نحو مدن الفرات الاوسط و مدن الجنوب وبادية الجنوب".

وتابع، "وتستمر فرص هطول الامطار المتفرقة يوم الاربعاء ايضا وربما لا تشمل كل المدن، وكذلك الحال يوم الخميس لكن لاتشمل العاصمة، مع فرص واردة للغزارة في بعض مدن الجنوب وربما ذي قار وميسان والبصرة وجنوب واسط مشمولة بالغزارة احيانا نهار يوم الخميس".

وبين، ان "فجر يوم الجمعة، ستتوقف فرص هطول الامطار لتعود يوم السبت شاملة لاغلب المدن بشدة متفاوته، لتستمر الاجواء مابين غائمة او غائمة جزئيا".

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