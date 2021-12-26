2021/12/26 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت مفارز من جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، القبض على احد أكبر مزوري الوثائق الرسمية في محافظة البصرة.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه “نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على […]

ظهرت المقالة القبض على اكبر مزوري الوثائق في البصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اكبر مزوري الوثائق في البصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اكبر مزوري الوثائق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).