الجولة 15 للدوري الممتاز تنطلق بـ6 مباريات

2021/12/26 | 10:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتواصل عجلة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بالدوران بإقامة الجولة تلوَ الأخرى في ملاعب بغداد والمحافظات، لتشهد اليوم الأحد، انطلاق الجولة الـ15 من المرحلة الأولى بإجراء ست مواجهات.

إذ يحتضن ملعب النفط مواجهة مهمة تجمع أصحاب الأرض وضيفه القادم من النجف فريق نفط الوسط الطامح لخطف العلامة الكاملة وصعود ولو بشكل مؤقت الى وصافة الترتيب.

وفي المباراة الثانية يحل فريق الزوراء، ضيفاً على أمانة بغداد، في مواجهة يسعى فيها النوارس الى تعويض خسارته السابقة امام النفط في الجولة السابقة ، فيما يستقبل فريق اربيل على ملعب فرانسو حريري ضيفه القاسم، المنتشي بفوز على الكهرباء والرامي الى تكرار السيناريو السابق والخروج بنتيجة مماثلة تضمن له الارتقاء في سلَّم الترتيب .

ويجمع ملعب الساحر أحمد راضي مباراة صاحب الأرض فريق الكرخ وضيفه النجف، في مباراة يطمح فيها الكناري الى تحقيق فوز غالٍ، خصوصاً أنه لم يذق طعم الفوز حتى الجولة الأخيرة من المنافسة المحلية.

وفي مباراة اخرى يلتقي فريق الشرطة بضيفه القادم من البصرة، فريق الميناء، في ملعب الشعب الدولي في مواجهة يرفع فيها القيثارة شعار التمسك بالصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين اقرب ملاحقيه القوة الجوية ، واخيراً يلتقي فريقا الكهرباء وسامراء في ملعب كربلاء الدولي .

وتستكمل يوم غد الاثنين، مباريات الجولة باقامة أربع مواجهات تجمع نفط ميسان مع الطلبة ونوروز بمواجهة الديوانية ويحل القوة الجوية ضيفاً على زاخو فيما ويستقبل نفط البصرة ضيفه الصناعة.

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