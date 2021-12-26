القبض على فتاة بتهمة الاتجار بالبشر في ديالى

2021/12/26 | 10:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرائم الاتجار بالبشر تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفولة.

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