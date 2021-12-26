انطلاق عملية أمنية في سلسلة جبال حمرين

2021/12/26 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية من خمسة محاور في سلسلة جبال حمرين.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” إن “الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرضها في العمليات المشتركة والمصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء …

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