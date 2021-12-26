رسم جداري لتكريم ضحايا مجزرة الجزائريين في باريس يتعرض للتخريب

2021/12/26 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت لوحة جدارية في شارع بمنطقة باريس لتكريم الضحايا الجزائريين لمجزرة 17 أكتوبر 1961 عندما قتل عشرات المتظاهرين المطالبين بالاستقلال، للتخريب على حد قول منفذ العمل.

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