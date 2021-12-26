إطلاق رواتب الموظفين لشهر 12 عبر مصرف الرافدين

2021/12/26 | 10:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، إطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وذكر المصرف في بيان مقتضب، أنّ فروعه "باشرت بتوزيع رواتب الموظفين عبر البطاقة الإلكترونية".

وأضاف البيان، أنّ "بعض فروعنا فتحت لغرض استكمال صرف الرواتب".

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