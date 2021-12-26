فارس الموت الأبيض - حكمت الحاج

2021/12/26 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج وأنا جالس في مقهى الحياة الجميلةأفكر في طرق للتخلص من الحياةأضع صورتك أمامي على الطاولةيهب عليها بخار القهوة الشاردثمة امامي صبي بملامح عربيةيشبه هاملت يتوسط جمع فتيات شقراوات يتبذلن بضحكات لا معنى لهالكنني أريد أن أكتب لكرسالة انتحار وأنت علىالطرف الآخر من العالمحيث شمسك تؤلمني على الشاطئبينما في الخارج عندي ثلج كانون يسيح..سأودعك مهرتي،وسأخ ......





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